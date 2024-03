B7, Marcegaglia: Lavorare insieme per competitività

(Agenzia Vista) Verona, 13 marzo 2024 "Se dovessi dire quali sono le priorità, dovrei dire che dobbiamo lavorare insieme per favorire la competitività dei nostri mercati. Questo è l'unico modo per aumentare la prosperità, per ridurre i rischi e migliorare il nostro benessere", le parole di Emma Marcegaglia al B7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev