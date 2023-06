Autostrada del Mare verso l'aggiudicazione, Zaia: "Sarà realizzata a costo zero per il pubblico"

(Agenzia Vista) Venezia, 07 giugno 2023 "Per l'Autostrada del Mare, che sarà realizzata a costo zero per il pubblico con l'esenzione dal pedaggio per i residenti dei comuni attraversati, si va all'aggiudicazione della gara tra pochi giorni. Le spiagge venete contano 32 milioni di presenze turistiche l'anno: non riusciremo a togliere del tutto il traffico, ma alleggerirlo assolutamente sì". Così il Governatore del Veneto, Luca Zaia, in un video sui social. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev