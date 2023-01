Autonomia, Zaia: "Sono fiducioso, attendiamo solo che Governo si decida"

(Agenzia Vista) Venezia, 30 gennaio 2023 Questo Governo ha fatto in cento giorni quello che non nessuno aveva mai fatto finora. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per cinque anni ho sentito dire che l'autonomia non si poteva fare perchè non c'erano i livelli essenziali delle prestazioni e questo Governo li ha resi obbligatori". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando dell'Autonomia differenziata a margine della firma di un accordo sulla semplificazione amministrativa con il ministro Elisabetta Casellati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev