Autonomia, Salvini: "Centrodestra è d'accordo su riforma"

(Agenzia Vista) Milano, 10 agosto 2022 "Assolutamente sì. Sono d'accordo su questo. L'autonomia ormai scova inefficienze e aiuta a spendere meno e meglio. Questo ovunque, in Veneto come in Puglia . E' un vantaggio competitivo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini ha risposto alla domanda se c'è intesa con gli altri leader del centrodestra sulla riforma delle autonomie, in collegamento con Radio Libertà. Radio Libertà Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev