Autonomia Regioni, Zaia: “Si facciano subito i Lep, non siano freno ad autonomia”

(Agenzia Vista) Roma 17 novembre 2022 “La vicenda dei Lep è prevista dalla Costituzione, se non si sono fatti non è colpa di chi vuole l’Autonomia ma del Paese che non si è ancora dato i Lep. Noi siamo i primi a tifare che si facciano, ma utilizzarli per non fare l’Autonomia non va bene. Si facciano subito, ma non dipende da noi perché abbiamo interesse che si facciano. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia entrando nella sede di Roma della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dove si è svolto l’incontro con il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli per discutere di Autonomia differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev