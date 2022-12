Autonomia Regioni, Zaia: “In 60 giorni Governo ha fatto più di altri, ha messo base ufficiale”

(Agenzia Vista) Venezia 30 dicembre 2022 “In 60 giorni il Governo ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma in manovra per l’obbligo di stabilire i Lep dopo una discussione di 5 anni con gli altri Governi”. Lo ha dichiarato il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev