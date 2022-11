Autonomia Regioni, Bonaccini: “Fuori questione residui fiscali o si rischia la secessione”

(Agenzia Vista) Roma 17 novembre 2022 “Mi sono permesso di dire al Ministro Calderoli che andrebbe eliminata la questione dei residui fiscali, perché altrimenti si rischia la secessione e non l’autonomia. Va eliminata anche la scuola, tolta dal banco. Non è una competenza di gestione delle Regioni, con 20 scuole diverse non ci sarebbe una cornice nazionale” Lo ha dichiarato il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al termine dell’incontro tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed il Ministro Calderoli per discutere di Autonomia differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev