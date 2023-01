Autonomia, Rampelli: “Maggiori poteri territoriali con giusti contrappesi”

(Agenzia Vista) Roma 03 Gennaio 2023 “Autonomia differenziata? Siamo disponibili a lavorare a maggiori potere per enti territoriali, regioni in testa, con contrappesi soprattutto per le zone maggiormente fragili. Servono pari opportunità e dignità per tutti. Attrito con la Lega? C’è perfetta sintonia” Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli a margine dell’evento di presentazione della candidatura di Francesco Rocca per le regionali del Lazio svoltosi a Palazzo Ripetta a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev