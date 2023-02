Autonomia, Fontana: "Chi non la vuole non vuole metterci faccia"

(Agenzia Vista) Milano, 07 febbraio 2023 "Il nuovo governo ha approvato la riforma sulla autonomia. È il primo che ha dato una risposta ai milioni di persone che nel 2017 sono andati a votare al referendum di Lombardia e Veneto. Chi non vuole la riforma è perché ha paura di non metterci la faccia, perché con l'autonomia se mancheranno i servizi non sarà più colpa di Roma, lontana, che non manda i soldi, ma di chi governa il territorio. Noi daremo servizi migliori e risparmieremo anche dei soldi". Così il presidente in corso per la riconferma, Attilio Fontana, durante la kermesse del centrodestra in suo sostegno. Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev