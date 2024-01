Autonomia differenziata, via libera del Senato. Da banchi opposizione parte inno Mameli durante voto

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 Mentre il Senato dà il via libera al ddl Calderoli, dagli scranni del Pd, in Senato, parte il coro con l'inno di Mameli. E' la protesta dei senatori dell'opposizione che già poco prima avevano sventolato in Aula il tricolore, per sottolineare la contrarietà alla riforma dell'autonomia differenziata, ai democratici si uniscono i pentastellati. Un coro subito 'doppiatò dai banchi della maggioranza che ha voluto fare suo l'inno, quasi a significare che con la riforma, nel frattempo approvata dall'Aula, non ci sarà alcun problema per l'unità del paese. Poi spunta pure, grazie alla leghista Mara Bizzotto, una bandiera della Lega. Preso tra due fuochi, il presidente d'Aula Gian Marco Centinaio, sospende la seduta. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev