Autonomia differenziata, Schlein (Pd): "Un Governo antimeriodionalista che spacca il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2024 "Un Governo antimeridionalista, lo dimostra con questa pessima riforma che spacca un Paese che ha bisogno invece di essere unito dopo gli ultimi anni. La riforma aumenta le diseguaglianze, che il sud ha già pagato abbastanza. Non c'è riscatto per l'Italia senza riscatto per il sud. A rischio sono diritti a salute, scuola e trasporti pubblico locale di gran parte del Paese. Ci batteremo sia nelle piazze che in Parlamento" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua partecipazione all'assemblea della Fp Cgil. Durata: 00_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 16-01-24 Autonomia differenziata Schlein Pd Una riforma antimeriodanalista che spacca il Paese 00_26