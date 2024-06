Autonomia differenziata, opposizioni cantano "Bella ciao" alla Camera. Seduta sospesa

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2024 "Che Crippa, vice segretario della Lega, possa dire che è peggio cantare Bella ciao, che fare il simbolo della X Mas è una roba che non sta nè in cielo nè in terra. Dovresti uscire da quest'Aula", le parole di Ricciardi del Movimento 5 Stelle alla Camera. Poi la protesta, le opposizioni cantano "Bella ciao". / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev