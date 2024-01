Autonomia, De Priamo (FdI): "Spacca Italia? Governo sta ricucendo Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Altro che spacca Italia. Questo governo l'Italia la sta ricucendo portando nelle zone svantaggiate piani di investimento. Attuiamo una norma che per anni è rimasta in un cassetto e impegniamo il governo a individuare i Lep legati alle materie che impattano sulle vite dei cittadini". Lo ha detto Andrea De Priamo esprimendo nell'Aula del Senato il voto favorevole di Fratelli d'Italia al ddl Calderoli. "L'autonomia differenziata è parte integrante del programma di Giorgia Meloni, presentato prima delle elezioni", ha ricordato replicando al Movimento 5 stelle. Per De Priamo, ancora, "l'autonomia è una opportunità e siamo convinti che la potranno cogliere anche le Regioni del Sud e del Centro". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev