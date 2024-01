Autonomia, De Poli (Udc): "Più servizi per i nostri cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Con questo governo, con questa maggioranza in Parlamento, abbiamo deciso di non mandare alle calende greche la volontà espressa dai nostri cittadini. In maniera coesa e compatta, abbiamo mantenuto un impegno assunto con gli italiani. L'autonomia non è un capriccio". Lo ha detto il senatore dell'Udc, Antonio De Poli, in Aula, in Senato, annunciando il voto favorevole del gruppo Civici d'italia - Udc - Coraggio Italia - Noi moderati - Maie al ddl sull'Autonomia differenziata. "Non è un caso, che 14 regioni ordinarie su 15 chiedano l'autonomia. Non è un caso che lo abbiano chiesto anche governatori di centrosinistra. Da oggi comincia un percorso nuovo, di rinascita delle nostre istituzioni. Diciamo sì ad una riforma che premia chi amministra bene e quindi vuol dire prima di tutto responsabilità. Diciamo sì ad una riforma che guarda al bene e al futuro delle nostre comunità e che serve soprattutto per dare più servizi ai nostri cittadini", ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev