Autonomia, De Luca: "Sento parlare tanto di nazione, ma manca contenuto patriottico"

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 "Sento parlare molto di Nazione, vorrei che dessimo un contenuto patriottico a questa parola. Il ragionamento sull'autonomia differenziata è puramente contabile, niente di più, la solidarietà e l'unità sono scomparsi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in Commissione Affari costituzionali della Camera dove sono in corso le audizioni sull'autonomia differenziata. "Abbiamo chiesto di trasferire alle Regioni la possibilità di esprimere pareri con lo scopo di dar vita a una sburocratizzazione reale. Chiedo al ministro Calderoli: perché non partiamo da qui prima di iniziare questa avventura? Abbiamo una democrazia giovane, stiamo attenti. L'Italia una società delle corporazioni, siamo fragili. Guai a noi se produciamo uno sconquasso costituzionale. Dio non voglia", ha concluso De Luca. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev