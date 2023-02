Autonomia, Calderoli: "Centralismo ha creato sperequazioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2023 "L'esistenza di cittadini di Serie A e B è una realtà, in cui la sperequazione non riguarda solo le differenze tra Nord e Sud, ma anche tra diversi territori: un problema che va risolto e che non può essere attribuito all' Autonomia differenziata, ma è frutto di una gestione centralista". Lo ha detto il ministro Roberto Calderoli nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl sull'autonomia differenziata. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev