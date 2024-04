Autonomia, Attilio Fontana: Non più rinviabile, mondo va in questa direzione

(Agenzia Vista) Milano, 10 aprile 2024 "Stanno cercando in tutti i modi di imporre un blocco a un qualcosa che ormai assolutamente non è più rinviabile. Non ci sono dubbi, se ne stanno rendendo conto tutti che il mondo va in un'altra direzione, che la stessa Europa inizia a dare più spazi alle Regioni che non agli Stati centrali", le parole del Presidente della Lombardia Attilio Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev