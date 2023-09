Automotive, Urso: "Bene confronto con Stellantis, piano per garantire produzione in Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2023 "Il confronto con Stellantis sta andando bene, è finalmente sulle strade giuste e prevede una inversione di tendenza rispetto a quello che è accaduto negli ultimi 20 anni" garantendo "l'aumento della produzione dei veicoli in Italia garantita, gli investimenti in veicoli innovativi, gli investimenti in ricerca e sviluppo e il coinvolgimento della straordinaria filiera dell'indotto nel processo di trasformazione industriale. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento al question time alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev