Auto, Giorgetti: "Nel prossimo Dpcm ridefiniti bonus anche in base a mercato e nuove tecnologie"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2022 "Nel dpcm recentemente sottoscritto è espressamente previsto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere ridefiniti i requisiti di accesso oltre che l'ammontare e la destinazione delle singole misure. Anche in ragione dell'attuale crisi energetica e delle difficoltà di approvvigionamento di alcune componenti è d'altronde necessario che la transizione verso le nuove tecnologie sia graduale e che gli incentivi siano flessibili e idonei a modellarsi sulle esigenze che il mercato imporrà: ciò significa che nell'immediato futuro potranno essere opportunamente rivalutate le soglie di accesso alle singole misure, sia dal punto di vista dei parametri di impatto ambientale, sia in merito all'ammontare dei tetti massimi di spesa e dei singoli contributi". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev