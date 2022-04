Aumento spese militari, Meloni: "La libertà ha un costo"

EMBED





(Agenzia Vista) Bari, 01 aprile 2022 "Io so che il tema delle spese militari non è un tema popolare, ma Fratelli d'Italia aveva questo tema nel programma. Perchè? Perchè è giusto. La libertà ha un costo", così Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Bari all'evento Europa e territori: conoscere per costruire il futuro. / Facebook Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev