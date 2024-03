Auguri di Pasqua di Sunak (Uk): Grazie ai cristiani per ciò che fanno nel nostro Paese

(Agenzia Vista) Londra, 31 marzo 2024 "Buona Pasqua a tutti. Questo fine settimana, le persone si riuniscono per celebrare e riflettere sul messaggio della Pasqua. Voglio rendere omaggio all'incredibile lavoro dei cristiani in questo Paese: chiese, enti di beneficenza, volontari e raccoglitori di fondi che vivono i valori cristiani di compassione, carità e sacrificio di sé, sostenendo chi è nel bisogno e dimostrando cosa significa amare il proprio vicino. Molti che conosco penseranno anche a coloro che soffrono e soffrono in tutto il mondo e ai cristiani perseguitati a causa della loro fede e che non possono celebrare liberamente la Pasqua. Per molti di noi nel Regno Unito, la Pasqua è un’occasione per fermarsi e riflettere, un’opportunità per trascorrere del tempo prezioso con le nostre famiglie e un momento per godersi l’inizio della primavera. Quindi, questo fine settimana, permettetemi di augurare a tutti voi una Pasqua felice e serena", le parole del Primo Ministro del Regno Unito Sunak. / Fb Sunak Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev