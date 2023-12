Attivisti di Ultima Generazione in Via del Corso a Roma con pacchi regalo con fango e calcinacci

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 Gli attivisti di Ultima generazione hanno bloccato il traffico di via del Corso per un sit-in con dei pacchi regalo con fango e calcinacci, da portare alle autorità per ricordare l'alluvione in Emilia in Romagna. "Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione ", cantano gli ambientalisti andando verso Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev