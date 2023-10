Atterrato quarto volo con italiani rimpatriati da Israele, tra loro la studentessa lucana in Erasmus

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 L'arrivo del quarto volo di rimpatrio da Israele, atterrato questa mattina a Pratica di Mare. Tra i passeggeri, anche Angela di Lorenzo, la studentessa lucana in Erasmus a Bèer Sheva. "Siamo tutti felici del rientro a Roma di una studentessa lucana che era in Israele per l'Erasmus. Finalmente una buona notizia in queste giornate di lutti, dolore e apprensione". Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo il rimpatrio. Fonte video: Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev