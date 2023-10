Attentato Sinagoga Roma del 1982, Gualtieri: “Mantenere il ricordo visto anche l’attacco in Israele”

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2023 “Abbiamo ricordato le vittime di quel terribile attentato. Un crimine efferato: uccidere un bambino. Dobbiamo ricordarlo costantemente. Questa ricorrenza arriva in un momento particolarmente drammatico. Non possiamo che pensare alle vittime di questo attacco perpetrato da Hamas. Chiediamo che gli ostaggi vengano liberati e resituiti alle loro famiglie” lo ha detto il sindaco Gualtieri a margine per la cerimonia per il ricordo dell’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev