Attentato Mosca, Sereni (viceministra Esteri): "Condanna per violenza c'è sempre"

(Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2022 "La condanna nei confronti della violenza c'è sempre, ma non sono titolata e non ho elementi per commentare questo episodio di cui conosco pochissimo", le parole di Marina Sereni, viceministra degli Esteri, al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev