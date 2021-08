Attentato Kabul, Biden: "Non vi perdoneremo"

(Agenzia Vista) Washington, 26 agosto 2021 "Noi non vi perdoneremo, non dimenticheremo. Vi perseguiteremo e vi faremo pagare per ciò che avete fatto", così Biden dopo gli attentati di Kabul. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev