Attentato a Mosca, Papa Francesco: "Atto vile che offende Dio che ha detto 'non uccidere'"

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico avvenuto l'altra sera a Mosca. Il Signore le accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. Il Signore converta i cuori di quanti commettono atti come questi, che offendono Dio, il quale ha detto 'non ucciderai'" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus della Domenica delle Palme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev