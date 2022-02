Attacco Ucraina, Metsola: "Aggressione brutale per distruggere Europa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2022 "E' una giornata molto triste per l'Europa, per la democrazia, per il diritto internazionale e per la pace. Ancora una volta, Putin ha intrapreso un'invasione in Ucraina e in Europa. Lottiamo per l'unità e la solidarietà perchè quest'aggressione brutale è finalizzata a cercare di distruggere e sconfiggere l'Europa". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario sulla risposta Ue all'invasione russa dell'Ucraina. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev