Attacco in Ucraina, Guterres (Onu): "Conseguenze significative per la Russia"

(Agenzia Vista) Usa, 24 febbraio 2022 Questo conflitto deve finire, ora". Altrimenti, "le conseguenze per la Federazione Russa saranno molto significative. Non spetta a me commentare le sanzioni che verranno applicate, ma è chiaro che ci saranno anche delle conseguenze" perché "questa guerra non ha alcun senso. E causerà, se non si ferma, un livello di sofferenza che l'Europa non conosce dai tempi, almeno, della crisi balcanica". Lo ha detto Antonio Guterres, il segretario generale dell'Onu. ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev