Attacco in Israele, Calenda (Azione): "In un mondo in guerra bisogna mettere in sicurezza il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2023 “Non so se abbia un impatto diretto sulle finanze italiane. Quel che è certo è che instabilità politica e guerra portano instabilità finanziaria. Attualmente ci sono due guerre in corso che rischiano di sovrapporsi. Il Paese va tenuto in sicurezza con prudenza” lo ha il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza in Senato indetta da azione stessa sulla Nadef. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev