Attacco di Hamas, Gualtieri: "Assicurare a Israele il diritto all'esistenza, sicurezza e democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 “Contrasteremo ogni forma di antisemitismo. Per questo oggi siamo uniti qui a esprimere vicinanza e solidarietà a Israele e al suo popolo per questo atto barbarico. Faremo di tutto per assicurare allo Stato di Israele la democrazia, la sicurezza e il diritto all’esistenza” lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo alla fiaccolata per lo Stato di Israele organizzata dalla redazione de Il Foglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev