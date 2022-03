Assegno unico, Orlando: “Allo studio misure alternative per diplomatici all'estero”

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2022 "L’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico ha costituito un vero e proprio cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia. Questo ha, infatti, permesso di superare la disciplina previgente, frammentata e disomogenea, e di concentrare le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, in grado di sostenere le famiglie e l’occupazione, a partire da quella femminile. Per quanto riguarda la spettanza del beneficio agli impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali in servizio presso la rete diplomatico-consolare, devo senz’altro precisare che l’attuale quadro normativo ha previsto criteri dettagliati ai fini del riconoscimento dell’assegno. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 2021 prevede il riconoscimento dell’assegno a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Alla luce di ciò, i dipendenti a contratto, in servizio presso la rete estera del Ministero degli Affari esteri, stante la residenza all’estero, non possono accedere alla misura né risulta possibile, ai fini del riconoscimento del beneficio, considerare la residenza fiscale in luogo di quella anagrafica. Assicuro la massima disponibilità a trovare in tempi brevi – in raccordo con gli altri Ministeri competenti - una soluzione equa ed efficace che possa soddisfare le legittime aspettative di questi cittadini.", così il ministro Orlando al Question Time. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev