Assalto Cgil, Landini: "Atto mai avvenuto prima nella storia repubblicana"

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2021 "Questa settimana sono successe cose che non erano mai avvenute. Certo, il fascismo quando si affermò in Italia incendiò anche le Camere del lavoro. Ma non era mai successo che forze neofasciste pensassero possibile e poi mettere in atto un assalto alla sede di un sindacato" così il segretario Cgil Maurizio Landini durante il convegno "Luciano Lama. Uomo del sindacato e delle istituzioni" al Senato. / SenatoWebtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev