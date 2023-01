Arresto Messina Denaro, Salvini: “Merita di marcire in galera senza vedere luce del sole”

(Agenzia Vista) Roma 16 gennaio 2023 “Messina Denaro non è un uomo, merita di marcire in galera senza vedere la luce del sole. Sono garantista con chi merita di essere tutelato dal garantismo. Sono contro la pena di morte, anche se pensando alla cattiveria e brutalità di certe persone, ti vengono altri pensieri che lascio nel cassetto. Alla barbarie non si risponde con la barbarie”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di un evento per sostenere la candidatura alle Regionali del Lazio di Francesco Rocca. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev