Arresto Messina Denaro, Meloni: "Giorno di festa, la mafia si può battere"

(Agenzia Vista) Palermo, 16 gennaio 2023 "E' un giorno di festa per noi che possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. E' un colpo duro per la criminalità organizzata", le parole di Meloni in Sicilia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev