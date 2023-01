Arresto Messina Denaro, il flashmob di FdI per dire grazie ai Carabinieri

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2023 Flash mob di Fratelli d'Italia in Piazza San Lorenzo in Lucina, davanti al Comando dei Carabinieri, per ringraziare l'Arma dopo l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. I parlamentari di Fdi, guidati dai capigruppo Lucio Malan e Tommaso Foti, hanno sventolato il tricolore e srotolato uno striscione dove campeggia la scritta "Grazie". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev