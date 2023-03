Armi in Ucraina, Misiani (PD): "Diritto autodifesa, ma Europa faccia di più per sicurezza e pace"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 “Sulle armi, la posizione del PD rimane quella dei mesi passati. Diritto dell’Ucraina ad auto difendersi, necessità per l’Europa di svolgere un ruolo maggiore per il cessate il fuoco e un’architettura nuova di sicurezza in Europa. Abbiamo già ribadito la volontà di unire le forze di opposizione. Anche il Movimento 5 Stelle, su temi concreti per il Governo del Paese. La pace in Ucraina e una nuova architettura di sicurezza in Europa sono obiettivi fondamentali. Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’Europa dovrebbe svolgere un ruolo maggiore di quanto fatto fino a oggi”, le parole di Antonio Misiani, Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev