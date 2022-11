Armi all'Ucraina, Crosetto: "Non formalizzate decisioni. Forniture non si comprano al supermercato"

(Agenzia Vista) Serbia, 22 novembre 2022 "Sulla scrivania non esiste nessun sesto decreto aiuti, esiste un dialogo all'interno della Nato e l'esigenza fortissima dell'Ucraina di difendersi soprattutto dall"arià. Su quali saranno decisioni degli Alleati prima e dell'Italia dopo, non c'è nulla di formalizzato. Alcune forniture non si trovano al supermercato e non si possono acquistare, bisogna avere la disponibilità". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una conferenza stampa dell'ambasciata italiana in Serbia, dove a Belgrado Crosetto e Tajani hanno incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev