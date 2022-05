Armi all'Ucraina, Conte: "Siamo in fase nuova conflitto. Ora serve il cessate il fuoco"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio "Abbiamo concluso i lavori del Consiglio Nazionale M5S, confermiamo la nostra valutazione. L'Italia ha già fornito armamenti all'Ucraina ma ora entriamo in una nuova fase in cui l'Italia deve essere in prima linea per arrivare al cessate il fuoco" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del convegno “Interconnessione e intermodalità per lo sviluppo sostenibile delle reti di trasporto” a Palazzo Giustiniani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev