Aria (Agcom): "Necessaria trasparenza nell'informazione in rete"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 9 novembre 2021 "La differenza fondamentale con l'informazione tradizionale, quella della televisione o della radio e' che questa è soggetta a tutta una serie di obblighi, tra cui il divieto di manipolazione, mentre ciò non è previsto per l'informazione sulle piattaforme. Per questo, sono necessarie delle regole di procedura, che sono quindi anche regole di trasparenza, che permettano al cittadino di capire cosa ha di fronte quando effettua delle ricerche in rete". Lo ha dichiarato Laura Aria, commissario Agcom, alla presentazione del rapporto "Fake news e sfiducia, il ruolo delle associazioni consumeristiche per la ripartenza" dell'Ugcons. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev