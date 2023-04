Apre il primo "Safety point" di Aspi e Polizia in area di servizio sull'A1. Lo speciale

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 Prosegue la collaborazione tra la Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia nel segno della sicurezza stradale. L'ultimo progetto è l'apertura al pubblico del primo Safety Point nell'area di servizio Casilina est (A1 Cassino), luogo dedicato alla divulgazione e alla condivisione di temi legati alla sicurezza su strada e per promuovere comportamenti di guida corretti. All'inaugurazione erano presenti il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, la Presidente di Aspi Elisabetta Oliveri e l'Amministratore delegato Roberto Tomasi. Il "Safety Point" in area di servizio è una sperimentazione che mira a essere replicata in altri punti strategici della rete autostradale. Il piano proseguirà con l'apertura, entro quest'anno, di altri 3 corner nelle aree di servizio di San Pelagio est (A13 - Padova); Secchia Ovest (A1 - Modena) e La Pioppa Ovest (A14 - Bologna). Ogni locale all'interno del corner è stato allestito per accogliere al meglio i viaggiatori, con desk e sedute riservate al confronto e al dialogo tra il personale della Polizia di Stato e gli utenti. Questo spazio ospita un totem multimediale che, attraverso un nuovo software e il potenziamento della rete Ip Aspi, permetterà il collegamento in video-chiamata con la Polizia di Stato, e la consultazione di materiali audio-video sulla sicurezza stradale: il totem sarà connesso con la Polizia Stradale tramite i tablet, messi a disposizione da Aspi, che verranno utilizzati dagli operatori della Polizia, per ricevere le videochiamate dei viaggiatori, e garantire quindi la continuità del servizio tutti i giorni con assistenza h24. Inoltre, per sensibilizzare i più piccoli sul tema della sicurezza stradale e del rispetto dei limiti di velocità nel corner, è a disposizione uno spazio "gioco" dedicato; sarà presente anche un monitor per promuovere le campagne di comunicazione e trasmettere i video sulla sicurezza stradale, mentre l'intero allestimento è stato realizzato con grafiche della Campagna sulla Sicurezza Stradale di Aspi e Polizia "Ci sono limiti da superare, altri da rispettare", con una testimonial d'eccezione: l'atleta paralimpica Ambra Sabatini. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev