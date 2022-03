Applauso per l'Ambasciatore Zazo collegato a riunione Farnesina con Di Maio

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2022 Applauso per l'ambasciatore italiano in Ucraina Pierfrancesco Zazo, collegato in videoconferenza ad una riunione alla Farnesina presieduta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il diplomatico, secondo quanto si apprende, in giornata sarà a Leopoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev