Appendino (M5S): "Governo lancia allarme natalità ma in 10 mesi non ha fatto nulla per i giovani"

(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2023 “Meloni e il Governo lanciano l’allarme natalità, ma in 10 mesi non hanno fatto nulla per aiutare i nostri giovani. Non è la manovra economica ad essere difficile, ma è difficile governare se non si hanno le idee chiare e le proprietà per questo Paese”, le parole di Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev