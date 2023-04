Appendino (M5S): «Commissione inchiesta sulla pandemia senza le Regioni è una presa in giro»

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2023 “Eravamo contenti, lo dico da ex sindaca. Ora le ipotesi sono due, o non conoscono Costituzione o hanno qualcosa da nascondere. Questa Commissione senza le Regioni è un insulto per chi ha vissuto pandemia in prima linea. A tutti coloro che hanno avuto ruolo diretto o indiretto. Noi vogliamo fare chiarezza. Ma non ci stiamo su una Commissione senza gli attori principali”, le parole di Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev