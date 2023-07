Aperta al traffico la quarta corsia dinamica A4 tra Cormano e Viale Certosa, le immagini dal drone

(Agenzia Vista) Milano, 11 luglio 2023 La quarta corsia dinamica della A4 tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo di viale Certosa è stata inaugurata questa mattina alla presenza tra gli altri di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia. Il progetto di potenziamento della A4, sviluppato dal Gruppo Aspi sotto la supervisione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, interessa complessivamente il tratto dall'interconnessione di Fiorenza allo svincolo di Sesto San Giovanni per un investimento complessivo di oltre 240 milioni di euro. Nel programma di potenziamento rientrano anche una serie di iniziative a beneficio del territorio, sia in termini di abbattimento dell'inquinamento acustico che per il miglioramento delle viabilità cittadine e delle strade di adduzione al sistema autostradale, come la galleria antifonica di Cinisello Balsamo, il potenziamento del nodo di Dalmine e la riconfigurazione dello svincolo di Sesto San Giovanni. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev