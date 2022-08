Anniversario strage ponte Morandi, Toninelli: Stato doveva fare di più

(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2022 "Da ministro ho fatto il possibile per cambiare le regole nella gestione delle concessioni e per migliorare i controlli. Nel decreto Genova c'erano entrambe le cose, peccato che la mia mancata riconferma non abbia permesso di portare a compimento questi importanti obiettivi. Lo Stato avrebbe dovuto fare di più! Oggi però ricordiamo le famiglie delle vittime e i genovesi affinché cioè che è accaduto 4 anni fa non possa mai più ripetersi", le parole dell'ex ministro Danilo Toninelli in occasione del quarto anniversario della strage del ponte Morandi. / Fb Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev