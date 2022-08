Anniversario ponte Morandi, Bucci legge il messaggio Draghi: Tragedie simili non avvengano mai più

(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2022 "Lo Stato deve fare tutto il possibile affinchè tragedie simili non avvengano mai più. Ho visto una città forte e unita, la realizzazione del nuovo ponte è un modello per tutta l'Italia", il messaggio di Mario Draghi letto dal sindaco di Genova Bucci durante la cerimonia per il quarto anniversario del Ponte Morandi. / Fb Comune di Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev