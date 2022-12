Angelus Natale, Papa Francesco: “Cessino spargimenti di sangue in Myanmar e Iran”

EMBED





(Agenzia Vista) Città del Vaticano 25 dicembre 2022 “Tregua duratura in Medioriente, sia in Myanmar che in Iran perché cessi ogni spargimento di sangue”. Lo ha dichiarato Papa Francesco nel corso dell’Angelus del giorno di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev