Andrea Salerno: "La scomparsa di Purgatori è difficile da realizzare, era un amico"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2023 “Tutto questo è incredibile, per me davvero difficile da realizzare. Stavamo lavorando fino a maggio. Obiettivamente era un amico, era tanto, ci siamo sempre divertiti. Mi ha cestinato un articolo nel 1986, da allora fu amore puro”, le parole di Andrea Salerno, in occasione della camera ardente di Andrea Purgatori, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev