Anas vara viadotto su fondovalle Sangro, nel cantiere "Gamberale" lungo la SS652

(Agenzia Vista) Chieti, 06 giugno 2023 Anas (società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha eseguito il varo del viadotto “2” all’interno del cantiere compreso tra la stazione di Gamberale e l'abitato di Quadri in Provincia di Chieti, lungo la SS 652 "Fondovalle Sangro". Il viadotto “2”, realizzato con una struttura mista in acciaio e calcestruzzo è costituito da una sola campata di 60 metri con una carreggiata dalla larghezza di 10,50 metri. Il VI02 si aggiunge agli altri viadotti già realizzati nell'ambito dell'appalto, sempre con struttura mista acciaio-calcestruzzo, dei quali i viadotti “1” e “5” già completi ed il viadotto “4” varato al 50%. Entro il prossimo mese di luglio è previsto inoltre il riavvio dei lavori di realizzazione della galleria naturale “1”, dello sviluppo complessivo di circa 2,5 km ed eseguita per circa il 50%, interessata dalla presenza di sacche di gas metano che hanno comportato la necessità di adeguare tutti i mezzi e le dotazioni impiantistiche in assetto antideflagrante, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di scavo. Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev